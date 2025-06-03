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İBB yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga! 36 şüpheli adliyede

İBB yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga! 36 şüpheli adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında bazı belediye başkanları ve eski bir milletvekili de bulunuyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturması genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen beşinci dalga operasyonuyla gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir kişi sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla emniyet ifadesinden sonra serbest bırakılırken, bir kişi ise sevklerden önce adliyeye götürüldü ve tutuklandı.

İBB yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga! 36 şüpheli adliyede - Resim: 0

Belediye başkanları ve eski milletvekili de aralarında

Şüpheli şahıslar, sağlık kontrolleri için polis ekipleri eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sağlık kontrolü tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri için polis otobüsleriyle yola çıkarıldıkları öğrenildi.

Gözaltındaki isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da yer alıyor.

Açıklama bekleniyor

Soruşturmanın, çeşitli ihalelerde usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratma iddialarını kapsadığı ifade edilirken, savcılık sürecinin detaylarına ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

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