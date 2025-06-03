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Altın fiyatları düştü! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları düştü! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, altında düşüş devam ediyor. İşte altın piyasasında son durum...

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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 260 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 230 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,8 yükselerek 3 bin 381 dolardan kapandı. Yeni güne düşüşle başlayan ons altın yüzde 0,7 değer kaybıyla 3 bin 358 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatlarının dolar endeksindeki yükseliş ve kar satışlarının etkisiyle dört haftanın zirvesinden gerilediğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin, güvenli liman varlıklara olan talebi destekleyebileceğini ifade etti.

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