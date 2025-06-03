İsrail yine yardım almak isteyen sivilleri hedef aldı! Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, bir kez daha insani yardım almak isteyen Filistinlilere saldırdı. Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere açılan ateşte 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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İsrail ordusu, insani felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde bir kez daha açlıkla boğuşan Filistinli sivilleri hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 76'ya çıktı.

İsrail ordusundan itiraf!

İsrail ordusu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Son günlerde onlarca kişinin hayatını kaybettiği yardım noktalarındaki saldırılarını inkar eden İsrail ordusu, bu sefer saldırıyı kabul etmek durumunda kaldı.

Açlığı bir silah olarak kullanmak ve yardım almaya gelen sivillerin üzerine ateş açmakla eleştirilen İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "yardım noktasına yaklaşanların şüpheli olduğu ve önce havaya uyarı ateşi açıldığı" öne sürüldü. Açıklamada daha sonra "şüpheli" olduğu iddia edilen ve yardım almaya gelenlerin üzerine ateş açıldığı itiraf edildi.

Yardım noktasına gelenlerin üzerine ateş açılması nedeniyle hayatını kaybedenler olduğuna dair haberlerin bilgileri dahilinde olduğu belirtilen açıklamada, "detayların incelenmekte olduğu" ifade edildi.

İsrail'in "yardım dağıtım" mekanizması

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

1 Haziran'da 32 kişi yardım alırken katledilmişti

İsrail ordusunun 1 Haziran'da Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.