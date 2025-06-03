Mayıs enflasyonu ne kadar? Memur enflasyon farkı ve emekli zammını netleştirdi

2025 Temmuz zammı için memur ve emeklinin gözü saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verisindeydi. Beklenen son dakika haberi geldi. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.53 olarak açıklandı. Mayıs Enflasyonuna ilişkin beklenti yüzde 2 civarında... Enflasyonda en fazla artış gıda ile alkolsüz içecekler, ulaştırma ve konutta oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 45,8, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,17 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,53, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,41 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 12,92, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 23,13 olarak belirlendi.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 45,8 artış gösterebilecek.

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 14,29 ile posta hizmetleri gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 18,81 ile yumurta olarak belirlendi.

3 ana harcama grubundaki enflasyon ne kadar?

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde eksi yüzde 0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,00 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,17 artış gösterdi.

Enflasyon beklentisi yüzde 2.10'u...

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla yapılmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olmuştu.