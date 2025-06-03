Haziran ayı kira zammı belli oldu! İşte TÜİK verisine göre kira artış oranı

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs enflasyon verileri ile ortaya çıktı.

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TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı da netleşti.

2025 Haziran Kira Artış Oranı Açıklandı

Ev sahipleri ve kiracıların beklediği açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geldi. Açıklanan enflasyon verileri ile Haziran 2025 itibarıyla milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni kira zammı belli oldu.

Tavan zam oranı da yüzde 45,80 olarak hesaplandı

Açıklanan mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 45,80 olarak hesaplandı.

Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan rakam, bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verileriyle yine uyuşmadı.

ENAG'ın, TÜİK'ten hemen önce açıkladığı enflasyon verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde %3,66 arttı. Yıllık enflasyon 71,23 oldu.