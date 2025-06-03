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Gürbulak'ta "tarihi" operasyon! 1 ton 870 kilogram uyuşturucu, kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarihi bir operasyona imza attı. Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 1 ton 870 kilogram uyuşturucu kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitenin güçlendirilmesine devam ediliyor.

Gümrükler muhafaza ekipleri Gürbulak'taki operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Gürbulak'ta "tarihi" operasyon! 1 ton 870 kilogram uyuşturucu, kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi - Resim: 0

Bu arada, bu yıl yürütülen çalışmalar haziranda çok yoğunlaştı.

Gürbulak'ta yapılan son operasyonla, toplamda 17 ton 144 kilogram ve 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 lira değerinde uyuşturucu ele geçirilmiş oldu.

Bu veriler, bir önceki döneme göre yüzde 234'lük artışa karşılık geldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını ortaya koydu.

Gürbulak'ta "tarihi" operasyon! 1 ton 870 kilogram uyuşturucu, kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi - Resim: 1

Gürbulak'ta "tarihi" operasyon! 1 ton 870 kilogram uyuşturucu, kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi - Resim: 2

Gürbulak'ta "tarihi" operasyon! 1 ton 870 kilogram uyuşturucu, kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi - Resim: 3

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