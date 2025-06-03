En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. En düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 liraya olası zam ihtimalleri de resmi olmasa da şekillenmeye başladı.

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Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Yılda iki defa enflasyon oranına göre zam alan emekliler için önemli olan veri en düşük emekli maaşı alan kitleyi de yakından ilgilendiriyor.

En düşük emekli maaşına zam yapılmasına ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor ve son dönemlerde enflasyon rakamına göre gerçekleştirilmişti.

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıkmıştı.

Yeni zam olur mu?

En düşük emekli maaşına zam yapılması için Meclis'ten kanununun geçmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Enflasyon oranları belli olduğu için en düşük emekli maaşının artması gibi bir düzenleme bulunmuyor. Meclis'ten geçen karar ne olursa ona göre zam yapılıyor.

Resmi olmayan 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına yüzde 15.09 oranında zam yapılabilir. Başka bir deyişle en düşük emekli maaşı 5 aylık enflasyon verisine göre 16 bin 652 liraya yükselebilir. Bu oranın en düşük emekli maaşına zam olarak yansıması için kanunun değişmesi gerekiyor.

Ne zaman belli olur?

En düşük emekli maaşına yapılacak zammın Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu sonrasında Meclis'in karar alıp zam yapılıp yapılmayacağını kararlaştırmasının ardından belli olacak.