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Bayramı Van'da geçirmek isteyen aile yok oldu! Otomobil Erzurum'da dereye uçtu

Bayramı Van'da geçirmek isteyen aile yok oldu! Otomobil Erzurum'da dereye uçtu

Kurban Bayramı'nı Van'da geçirmek için Balıkesir'den otomobille yola çıkan aile Erzurum'un Karayazı ilçesinde kaza yaptı. Kazada anne, baba ve 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Barış B. (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı otomobil, ilçenin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan dereye yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bayramı Van'da geçirmek isteyen aile yok oldu! Otomobil Erzurum'da dereye uçtu - Resim: 0

Kazada sürücü, araçtaki eşi Gülnaz B. (23) ile çocukları Ç.B. (5) hayatını kaybetti.

Ailenin Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den Van'a gittiği öğrenildi.

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