Turkcell, 'Tumbara' uygulamasını müşterilerine sundu

Turkcell, müşterilerin aylık paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'leri puana dönüştüren yenilikçi uygulaması 'Tumbara'yı tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, hayata geçirdiği Tumbara servisiyle telekom sektöründe yeniliğe imza atıyor. Turkcell müşterilerinin, fatura kesim tarihinde paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'leri puana dönüşerek Tumbara adlı kişiye özel dijital kumbarada birikiyor.

Bu uygulama sayesinde müşteriler, biriken puanlarla Turkcell uygulamasındaki Tumbara kataloğundan istedikleri günlük veya haftalık internet, dakika, SMS paketleri, yurtdışı paketleri gibi hediyeleri seçerek diledikleri zaman kullanma imkanına sahip olacak.

Tanıtım kapsamında on binlerce puan dağıtılacak

Kullanılmayan her megabayt, dakika ve SMS karşılığının 1 puan olduğu Tumbara'nın tanıtımı kapsamında, ilk ay servisi aktif hale getiren aboneler 15 bin hediye puan kazanıyor. Müşterilerin doğum günleri ve Turkcell'e katılım yıl dönümlerinde 30 bin puan kazanma fırsatı da kampanyada yer alıyor. Kullanıcıların Turkcell hizmetine geçtikleri toplam yıla göre, 60 bine varan ek puanlar da hediye edilecek.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Tumbura'nın tanıtımı için çekilen reklam filminde rol aldı. Reklam filmi, paketinden kalanların ay sonunda silinmesini dert eden müşterilerin beklentileri üzerinden somut bir iç görüyle hazırlandı. 80'ler dönemindeki arabesk filmlerinden esintiler taşıyan reklamda, Ata Demirer, özel makyaj teknikleriyle dönem sanatçılarını anımsatan bir karaktere büründü.

'Tasarruf ve verim sağlıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarıyla her zaman yakından ilgilendiklerini ve 'Turkcell çözer.' anlayışıyla çözümler ürettiklerini belirtti.

Yenilikçi uygulama Tumbara servisinin, müşterilerin paketlerinden kalan gigabayt, SMS ve dakikalarını değere dönüştürerek hem tasarruf hem de verimlilik sağladığına değinen Koç, 'Turkcell'liler Tumbara'da her ay fatura kesiminden itibaren biriken puanlarıyla diledikleri zaman günlük ya da haftalık internet, yurt dışı paketi ya da SMS, dakika paketi gibi seçenekler arasından istedikleri hediyeyi alabiliyor. Tamamen ücretsiz Tumbara için müşterilerimizin tek yapması gereken, Turkcell uygulaması üzerinden servisi aktive etmek.' ifadelerini kullandı.

Bu servisin ilk aşamada bireysel faturalı müşterilere açık olacağını aktaran Koç, 'Çok yakın bir zaman içinde kurumsal müşteriler için de uygulamamız kullanıma açılacak. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de hayatı kolaylaştıran çözümlerimizle Turkcell'lilerin yanında olmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.