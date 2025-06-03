Sigortam.net'ten bayram tatilinde olası riskler için sigorta seçenekleri

Sigortam.net, müşterilerine, bayram tatilinde karşılaşılabilecek olası risklere karşı "Kasko", "Tamamlayıcı Sağlık", "Konut", "Yeşil Kart ve Seyahat Sağlık Sigortası" seçeneklerini sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayram sevinci yaşanırken beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için sigorta yaptırmak büyük önem taşıyor.

Şirket, seyahate çıkacaklar için kasko seçenekleriyle müşterilerinin araçlarını olası kazalara, çalınma risklerine ve doğal afetlere karşı güvence altına alıyor.

Sigortam.net'in Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ise SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ek ücret ödemeden tedavi olma imkanı sunuyor.

Şirket, Konut Sigortası seçeneği ile yangın, su baskını, hırsızlık gibi risklere karşı evleri ve eşyaları koruma altına alıyor.

Marka, sunduğu Yeşil Kart Sigortası ile yurt dışında güvenle seyahat edilebilmesine de yardımcı oluyor. Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra birçok ülkede geçerli olan Yeşil Kart Sigortası, sigortalı aracın dahil olduğu kazalarda, ilgili ülkenin yasaları çerçevesinde karşı tarafın zararlarını karşılıyor.

Bagaj kaybı ve uçuş iptali gibi riskleri de kapsıyor

Yurt dışında araç kullanmayı planlayan sürücülerin, kendi araçlarını güvence altına almak için kasko poliçelerine yurt dışı teminatı eklemeleri gerekiyor.

Bayram tatilini yurt dışında değerlendirmeyi planlayanlar, Seyahat Sağlık Sigortası alarak aniden gelişen hastalıklar ya da acil sağlık ihtiyaçlara karşı güvence sağlıyor. Ayrıca söz konusu sigorta, ek teminatlarla bagaj kaybı ve uçuş iptali gibi riskleri de kapsıyor.

Sigortam.net, ihtiyaca en uygun sigorta seçeneklerini karşılaştırmaya ve kolayca poliçe satın alınmasına da imkan tanıyor.