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Akdeniz'deki 5,8 büyüklüğündeki deprem! 75 kişi etkilendi, yıkım yok

Akdeniz'deki 5,8 büyüklüğündeki deprem! 75 kişi etkilendi, yıkım yok

Akdeniz'de saat 02.17'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan sarsıntıya ilişkin vali bir açıklama yaptı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 75 kişinin etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Vali Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

"Yıkım söz konusu değil"

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışması yaptığını belirten Akbıyık, şu bilgileri paylaştı:

"Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.

"Afranur Günlü hayatını kaybetti"

Depremde Fethiye'de 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Panik ve yüksekten atlama sonucu 75 vatandaşımızdan 61 kişinin tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. 6 vatandaşımızın hastaneye yatışı yapılmış, 2 vatandaşımızın acil serviste müşahedeleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

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