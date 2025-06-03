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Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi

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Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi

Türkiye'de 6 yıl önce kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 28 günlük temel eğitim ve yemin töreninin ardından terhis oluyor. Bedelli askerlik uygulamasından yararlananlar, 28 gün süren eğitimlerle spor ve atışın yanı sıra temel askerlik bilgilerini ve disiplini öğreniyor. Bedelli askerlik uygulamasının, erlerin kışlaya teslim olmasından eğitimlere ve yemin törenine kadar bütün süreçleri görüntülendi.

Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi - Resim: 1

Türkiye'de 2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale geldi. Uygulama kapsamında yükümlüler, e-Devlet aracılığıyla ya da askerlik şubelerine müracaat edip yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanabiliyor.

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Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi - Resim: 2

Kendileri için belirlenen askeri komutanlıklara teslim olan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitim alıyor.

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Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi - Resim: 3

Askerler, 28 günlük süreçte temel askeri bilgileri ve disiplini öğreniyor.

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Temel askerlik eğitimleri alıyorlar

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin komutanlıklara teslim olma sürecinden eğitim ve yemin törenine kadar olan aşamaları görüntüledi.

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