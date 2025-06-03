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Ünlü şeflerden Türk Kızılaya kurban bağışı desteği

Ünlü şeflerden Türk Kızılaya kurban bağışı desteği

Türk Kızılayın başlattığı kurban bağışı kampanyasına ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya da katıldı.

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Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, kurban bağışlarını bu yıl da yurt içinde ve dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

Kurban vekaletlerini Türk Kızılaya bağışlayan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve oğlu Utkan Yalçınkaya'nın vekaletlerini, Ankara'da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak kabul etti.

Şef Yalçınkaya, burada yaptığı açıklamada, "Kızılaya yaptığınız yardımlar her zaman için yerine ulaşacaktır. Biz zaten 'Herkes gider, Kızılay kalır.' diyoruz. Onun için de kurban bağışımı Kızılaya yapıyorum." ifadesini kullandı.

Şef Sivrioğlu'nun vekaletini ise Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu kabul etti. Sivrioğlu, "Bu yıl kurban bağışımı Kızılaya yapıyorum. Siz de kurban bağışı yaparak Kızılaya destek olabilirsiniz." çağrısında bulundu.

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