Dursun Çiçek'ten "vekillik sözü" iddiası! CHP'nin ön seçiminde yarıştan çekilmişti
Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak girdiği cumhurbaşkanlığı aday adaylığı seçiminde karşısına çıkan Dursun Çiçek, “milletvekilliği vaadi” karşılığında adaylıktan çekildiğini itiraf etti.Abone ol
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak CHP eski milletvekili Dursun Çiçek yer almıştı.
Çiçek imza toplama sürecini eşinin rahatsızlığı nedeni ile kesip yarıştan çekildiğini açıklamıştı.
Gazeteci Sinan Burhan, Çiçek'e “Neden adaylıktan vazgeçtin?” diye sorduğunu açıkladı ve aldığı cevabı 'pes' diyerek paylaştı. Burhan'ın paylaşımı şöyle:
"Pes! Tv100 ekranlarında Ekrem İmamoğlu’na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Dursun Çiçek’e sordum: “Neden adaylıktan vazgeçtin?” Cevap net: “Vekillik sözü aldım, vazgeçtim.”"
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Dursun Çiçek adaylıktan çekilirken ne demişti?
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön seçimde aday olacağını duyuran Dursun Çiçek, ilerleyen günlerde yarıştan çekildiği açıklamıştı. Çiçek, bu süreci eşinin sağlığı nedeniyle tamamlayamadığını ve İstanbul’a dönmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
Çiçek, ek süre verilmesi durumunda tekrar adaylık için imza toplayacağını da ifade etmişti. Çiçek, Habertürk’e yaptığı açıklamada, "Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim" demişti.