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Auto King Oto Ekspertiz'de üst düzey atama

Auto King Oto Ekspertiz'de üst düzey atama

Auto King Oto Ekspertiz'in yeni genel müdürü Berkay Çelik oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto King Oto Ekspertiz, sektördeki konumunu daha da ileriye taşımak amacıyla organizasyonel yapısına yeni atama gerçekleştirdi.

Otomotiv ve mobilite sektörlerinde deneyimi bulunan Berkay Çelik, Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine 2011'de PwC Türkiye'de danışman olarak başlayan Çelik, 2012-2014 arasında ENKA İnşaat'ta finans departmanında olarak görev aldı.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri'nde 2014-2017 arasında, TotalEnergies Türkiye'de ise 2017-2021 arasında satış departmanında görev yapan Çelik, 2021-2023 arasında Kavak.com'da Ticari Ülke Müdürlüğü görevini üstlendi.

Otomotiv, oto ekspertiz, enerji ve mobilite sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Çelik, ayrıca 2023'ten bu yana mobilite ve otomotiv teknolojileri alanında faaliyet gösteren yenilikçi girişimlere stratejik danışmanlık verdi.

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