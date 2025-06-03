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Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Bebeğinin adına bakın

Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Bebeğinin adına bakın

Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı. Tayfur "Dualarınızı eksik etmeyin." diyerek kızının sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur yeniden anne oldu.  Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Tayfur, kızına "Necla Hira" adını verdi.

Tayfur "Kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Bebeğinin adına bakın - Resim: 0

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi.

Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında  ikinci kez anne olmuş ve kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurmuştu.

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