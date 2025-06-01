Marmaray'daki kavganın öncesi çıktı! Baba Deniz Eroğlu hiç masum değil meğer kızı...

İSTANBUL Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen Deniz Eroğlu saldırıya uğramıştı. Bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Deniz Eroğlu'nun görüntüleri büyük inifale neden olmuştu. Babaya saldıran iki şahıs hedef tahtasına oturtulmuş tepkiler ve babanın şikayeti üzerine yumruk atan E.D. ile olaya sonradan dahil olan 22 yaşındaki İ.A., adliyeye sevk edilmiş. Saldırgan E.D. tutuklanırken İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Herkesin bam teline dokunan olayın meğer bir de öncesi varmış. Öncesinde yaşananlara bakıldığında ise babanın hiç de masum olmadığı ortaya çıktı. Videoyu çeken gazeteci Fuat Kozluklu işin görünmeyen kısmını anlattı.