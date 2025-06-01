Marmaray'daki kavganın öncesi çıktı! Baba Deniz Eroğlu hiç masum değil meğer kızı...
İSTANBUL Marmaray’da yaşanan yumruklu saldırının perde arkası, olay kayda alan gazetecinin "Vicdani borcum" notunu düştüğü detaylı anlatımıyla gün yüzüne çıktı. Fuat Kozluklu, Marmaray'da 2 çocuklu babanın yumruk yediği kavgayı çeken kişiydi. Video 2 dakika civarındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Kaydın herkesin izlediği kısmında baba haklıydı. Ancak işin bir öncesi var ve meğer baba hiç de masum değilmiş.
İSTANBUL Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen Deniz Eroğlu saldırıya uğramıştı. Bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Deniz Eroğlu'nun görüntüleri büyük inifale neden olmuştu. Babaya saldıran iki şahıs hedef tahtasına oturtulmuş tepkiler ve babanın şikayeti üzerine yumruk atan E.D. ile olaya sonradan dahil olan 22 yaşındaki İ.A., adliyeye sevk edilmiş. Saldırgan E.D. tutuklanırken İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Herkesin bam teline dokunan olayın meğer bir de öncesi varmış. Öncesinde yaşananlara bakıldığında ise babanın hiç de masum olmadığı ortaya çıktı. Videoyu çeken gazeteci Fuat Kozluklu işin görünmeyen kısmını anlattı.
Vicdani borcum deyip öncesini anlattı:
Cep telefonu kamerası ile Marmaray'daki olayı çeke gazeteci Fuat Kozluklu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin gündemine oturan Marmaray'daki saldırının kamuoyuna tek taraflı yansıdığına dikkat çeken Fuat Kozluklu kavganın öncesini anlattı. Fuat Kozluklu'nun anlattıklarına bakılacak olursa, burnu kurulan o baba hiç de masum değilmiş.
Olayı videoya alan ve birebir tanığı olan gazeteci Fuat Kozluklu "Vicdani borcum olarak dün öğleden sonra Marmaray’da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim" diyerek herşeyi ortaya döktü. "Konunun bu denli lince varacağını düşünmediğini belirten Kozluklu, "Mesele, görüntülerde izlenenden ibaret değildir. Kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor" dedi. İşte Fuat Kozluklu'nun ağzından yumruktan önce olanlar:
Marmaray'daki olayın video kaydı için tıklayın
ÇOCUKLU ADAM GENÇ KIZA ÇIKIŞMIŞ!
-İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, 'Niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi?' diyerek çıkıştı.