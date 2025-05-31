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İki çocuğunun yanında saldırdılar! Marmaray'da korkunç olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Kavganın Marmaray'da başladığı ve tren istasyonunda devam ettiği ortaya çıktı.

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada başka iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu'nda indi.

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken, korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. serbest bırakılırken, E.D'nin işlemleri devam ediyor.

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