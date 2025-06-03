BIST 9.269
DOLAR 39,18
EURO 44,64
ALTIN 4.226,20
HABER /  DÜNYA

Putin, Trump ve Zelenskiy bir araya gelecek mi? Rusya'dan flaş açıklama

Putin, Trump ve Zelenskiy bir araya gelecek mi? Rusya'dan flaş açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İstanbul'da dün gerçekleşen müzakerelerden hızlı alınacak kararlar beklemenin doğru olmayacağını belirterek, "Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor." dedi. Peskov ayrıca, Putin-Trump-Zelenskiy zirvesinin yakın gelecekte pek olası olmadığını ifade etti.

Abone ol

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair çeşitli sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın, 1 Haziran'da Rusya'daki bazı asker üslere yönelik insansız hava aracı saldırılarını değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılara ilişkin gerçek zamanlı bilgilendirme aldı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumla ilgili konuşan Peskov, "Çok sayıda çözüm seçeneğini özetleyen birçok hüküm içeriyor. Her şey çatışmanın temel nedenlerinden kurtulmayı ve onu sürdürülebilir bir çözüm yoluna sokmayı amaçlıyor." sözlerini sarf etti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme olasılığını değerlendiren Peskov, "Açıkçası, yakın gelecekte pek olası değil. Putin en üst düzeyde temaslara hazır olduğunu ancak temasların teknik düzeyde yapılacak anlaşmaların bir sonucu olması gerektiğini vurguluyor." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, İstanbul'da dün yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin de "Bazı hızlı kararlar veya atılımlar beklemek yanlış olur. Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor. Bu anlaşmalar uygulanacaktır." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy'nin dünkü müzakerelerin ardından yaptığı açıklamaları ise "talihsiz" şeklinde nitelendiren Peskov, "Bu açıklamalar müzakere ruhuna uygun değildir." dedi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusunda vereceği tavizlerin ise müzakerelerin konusu olduğunu ve kamuoyuna açıklanamayacağını söyledi.

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçerek açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük arzum gerek Putin'i gerekse Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Trump'ı da yanına almak." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin yok! Trump iddiayı yalanladı
İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin yok! Trump iddiayı yalanladı
Bakan Yaşar Güler'den "dövizle askerlik bedelinin düşürülmesi" talebine yanıt
Bakan Yaşar Güler'den "dövizle askerlik bedelinin düşürülmesi" talebine yanıt
CHP'nin kurultay iddianamesindeki 'mağdur' Kılıçdaroğlu konuştu
CHP'nin kurultay iddianamesindeki 'mağdur' Kılıçdaroğlu konuştu
Dursun Çiçek'ten "vekillik sözü" iddiası! CHP'nin ön seçiminde yarıştan çekilmişti
Dursun Çiçek'ten "vekillik sözü" iddiası! CHP'nin ön seçiminde yarıştan çekilmişti
Auto King Oto Ekspertiz'de üst düzey atama
Auto King Oto Ekspertiz'de üst düzey atama
Eyyüp Kadir İnan’dan İzmir BB Başkanı Cemil Tugay’a 'çöp' göndermesi
Eyyüp Kadir İnan’dan İzmir BB Başkanı Cemil Tugay’a 'çöp' göndermesi
Marmaray'daki darp edilen baba olayının öncesi ortaya çıktı meğer...
Marmaray'daki darp edilen baba olayının öncesi ortaya çıktı meğer...
Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Bebeğinin adına bakın
Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Bebeğinin adına bakın
Nisan ayı enflasyonu sonrası ekonomistlerden yıl sonu enflasyon tahmini
Nisan ayı enflasyonu sonrası ekonomistlerden yıl sonu enflasyon tahmini
İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğa taciz! Yakalandı
İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğa taciz! Yakalandı
35 yaşındaki adam öldürüldü! Mersin'deki cinayette 4 gözaltı
35 yaşındaki adam öldürüldü! Mersin'deki cinayette 4 gözaltı
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu