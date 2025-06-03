Bilecik'te eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yapınca bakın ne hale geldi
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BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde eğitim uçuşundaki uçak zorunlu iniş yapmak durumunda kaldı. Uçak bunun için bir tarlayı seçince inişte beklenmedik bir son ortaya çıktı. Tarlaya inen uçak ters döndü.
BURSA Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.
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Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.
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Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı pilot, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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