Nijerya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor!

Nijerya'da yer alan Niger eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Meydana gelen sellerde yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtilirken, bu kişilerin hayatta kaldığına inanılmadığı ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği aktarıldı.

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Nijerya'nın Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, yerel basına yaptığı açıklamada, 29 Mayıs'ta Niger eyaletinde yer alan Mokwa bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 500'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.

Kimboku, yetkililer kayıp kişilerin hayatta kaldığına inanmadığı için arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini aktardı.

DSÖ'DEN ACİL TIBBİ MALZEME VE EKİPMAN DESTEĞİ

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DSÖ, potansiyel salgın hastalıklar ve diğer sağlık tehditlerine karşı halk sağlığı risk değerlendirmesi yürütmekte ve birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemek üzere acil tıbbi malzeme ve ekipman hazırlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Mokwa bölgesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısının 200'ü geçtiği kaydedilmişti.