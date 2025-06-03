BIST 9.248
DOLAR 39,13
EURO 44,61
ALTIN 4.225,59
HABER /  GÜNCEL

Nijerya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor!

Nijerya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor!

Nijerya'da yer alan Niger eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Meydana gelen sellerde yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtilirken, bu kişilerin hayatta kaldığına inanılmadığı ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği aktarıldı.

Abone ol

Nijerya'nın Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, yerel basına yaptığı açıklamada, 29 Mayıs'ta Niger eyaletinde yer alan Mokwa bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 500'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.

Kimboku, yetkililer kayıp kişilerin hayatta kaldığına inanmadığı için arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini aktardı.

DSÖ'DEN ACİL TIBBİ MALZEME VE EKİPMAN DESTEĞİ

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DSÖ, potansiyel salgın hastalıklar ve diğer sağlık tehditlerine karşı halk sağlığı risk değerlendirmesi yürütmekte ve birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemek üzere acil tıbbi malzeme ve ekipman hazırlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Mokwa bölgesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısının 200'ü geçtiği kaydedilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban Bayramı hava durumu yakıp kavuracak! Arife günü, bayramın 4 günü hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı hava durumu yakıp kavuracak! Arife günü, bayramın 4 günü hava nasıl olacak?
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremi duyurdu
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremi duyurdu
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Gabriela Orvosova'yı kadrosuna kattı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Gabriela Orvosova'yı kadrosuna kattı
Ukrayna'nın sürpriz yıkıcı saldırısına karşı Rusya'dan bedel ödetme hazırlığı
Ukrayna'nın sürpriz yıkıcı saldırısına karşı Rusya'dan bedel ödetme hazırlığı
Putin, Trump ve Zelenskiy bir araya gelecek mi? Rusya'dan flaş açıklama
Putin, Trump ve Zelenskiy bir araya gelecek mi? Rusya'dan flaş açıklama
İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin yok! Trump iddiayı yalanladı
İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin yok! Trump iddiayı yalanladı
Bakan Yaşar Güler'den "dövizle askerlik bedelinin düşürülmesi" talebine yanıt
Bakan Yaşar Güler'den "dövizle askerlik bedelinin düşürülmesi" talebine yanıt
CHP'nin kurultay iddianamesindeki 'mağdur' Kılıçdaroğlu konuştu
CHP'nin kurultay iddianamesindeki 'mağdur' Kılıçdaroğlu konuştu
Dursun Çiçek'ten "vekillik sözü" iddiası! CHP'nin ön seçiminde yarıştan çekilmişti
Dursun Çiçek'ten "vekillik sözü" iddiası! CHP'nin ön seçiminde yarıştan çekilmişti
Auto King Oto Ekspertiz'de üst düzey atama
Auto King Oto Ekspertiz'de üst düzey atama
Eyyüp Kadir İnan’dan İzmir BB Başkanı Cemil Tugay’a 'çöp' göndermesi
Eyyüp Kadir İnan’dan İzmir BB Başkanı Cemil Tugay’a 'çöp' göndermesi
Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Bebeğinin adına bakın
Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Bebeğinin adına bakın