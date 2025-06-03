Sendikacı Ercan Gül'ün eşi dahil 58 akrabası İzmir Büyükşehir çalışanı çıktı

İZMİR'deki grev devam ederken, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 2. Şube Başkanı Ercan Gül tartışma konusu oldu. Çöp toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı ile dalga geçen Ercan Gül'ün eşi dahil 58 akrabasının İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı olduğu söyleniyor.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 23 bin işçi greve devam ederken, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül gündeme oturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın grevin 4’üncü gecesinde çöp toplaması ile dalga geçen Ercan Gül hakkında bomba bir iddia var.

Karısı dahil 58 akrabası belediyede

Oda TV'den Gamze İşler'in haberine göre Cemil Gül'ün bütün sülalesi meğer İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanıymış. Bu kişiler arasında Ercan Gül'ün eşi de bulunuyor.

Ercan Gül'ün karısının belediyede büro personeli olduğu öğrenilirken, diğer akrabaları ise İznerji, İzbeton, İzdoğa, Grand Plaza, Metro, İzDeniz, İzulaş, İzsu , ve İzelman gibi belediye şirketlerinde çalışıyor.