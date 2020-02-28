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Erdoğan ile Putin en kısa sürede yüz yüze görüşme için anlaştı Fahrettin Altun duyurdu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde, iki liderin 'en kısa sürede yüz yüze görüşme kararırı aldığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki liderin telefon görüşmesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı." açıklaması yaptı. Altun, Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Putin', rejimin durdurulması gerektiğini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Macron, Merkel ve Trump'la görüşecek

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump'la da bir görüşme yapacağını duyurdu.

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