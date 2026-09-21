Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New Yok'ta Türkevi girişinde coşkulu karşılama Türklerle böyle sohbet etti

Türkevi önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, kalabalığın arasındaki bebeği fark edince koruma bariyerini açtırarak bebeğin ailesinin yanına gelmesini istedi.

Erdoğan, baba Muhammet Ürker ve anne Serra Ürker'le ayaküstü bir süre konuştu.

Bu sırada kalabalıktan ürküp ağlamaya başlayan bebekle ilgilenen Erdoğan, küçük Mahir Selim'e altın hediye etti. Cumhurbaşkanı, bebeğin ailesinden onu "ağlatmamalarını" istedi.

Yağmurda 4 saat bebekleriyle Cumhurbaşkanı'nı beklediler

AA muhabirine duygularını aktaran Mahir Selim bebeğin babası Muhammet Ürker, Almanya'dan geldiklerini ve yağmura rağmen 4 saat Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için beklediklerini söyledi.

Erdoğan'la yaptıkları sohbetle ilgili konuşan Ürker, "Sayın Cumhurbaşkanımız, çocuğu neden ağlattınız? diye bize sitem etti. Allah razı olsun, yanımıza gelerek bizleri mutlu etti. Mahir Selim de mutlu oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın hediyesi için de teşekkürlerini dile getiren baba Ürker, "Anlatılamaz, çok duygulu bir an." diye tarif ettiği buluşmayı büyüyünce Mahir Selim'e de anlatacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın "bir dünya lideri olduğunu" dile getiren Ürker, söz konusu buluşmayı yaşamanın "anlatılamayacak bir duygu" olduğunu kaydetti.

Anne Serra Ürker de heyecandan konuşamadığını dile getirirken Cumhurbaşkanı'yla sohbetten duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Çocuklarımı Cumhurbaşkanı'nı sevecek ve ona saygı duyacak şekilde yetiştiriyorum"

Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında yer alan Mısır kökenli doktor Ahmed Abdullah, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı New York'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle tanışmak ve insanlık adına gösterdiği tüm çabalar için kendisine teşekkür etme fırsatı bulmak hepimiz için bir onur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, '"vakarı, nezaketi ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara yaptığı katkılar nedeniyle büyük saygı duyduğunu" belirten Abdullah, Erdoğan'ın sadece Suriyeliler, Filistinliler veya Gazze halkının değil; "yoksulların, muhtaçların ve mazlumların yanında duran biri" olduğunu söyledi.

Abdullah, tüm dünyadaki Müslümanlar adına Erdoğan'a teşekkür etme fırsatı yakaladığı için duyduğu mutluluğu paylaşırken, "Bize ailesi gibi davrandı, asla unutamayacağım bir andı." diye ekledi.

Mısır asıllı Amerikan vatandaşı Ahmed, "Uzun yıllardır New York'ta yaşıyorum. Doktorum ve çocuklarım burada doğdu. Onları da Cumhurbaşkanı'nı sevecek ve ona saygı duyacak şekilde yetiştiriyorum." dedi.