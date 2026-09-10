Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü

Tiyatrocu Okan Karacan'ın, Şişli'deki bir etkinlikte "bilgisayar çaldığı" iddia edildi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Okan Karacan bilgisayarı yanlışlıkla aldığını, bilgisayarın sahibinin kendisini kaçırıp darp ettiğini öne sürdü. İfadesi alınan Okan Karacan'ın annesi ise bambaşka şeyler anlattı.

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Okan Karacan'ın bilgisayar çaldığı iddiasının gerçekleştiği olay 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. E.Ş.A. isimli şahıs 02 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi amirliğine giderek, etkinlik alanında düzenlenen programda dizüstü bilgisayarının çalındığını bildirdi. Şikayetçi kişi olayın kamera görüntüsü bulunduğunu ve bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

 ‘’YANLIŞLIKLA ALDIM''

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti. İfadesi alınan Okan Karacan şunları söyledi:

-"Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular"

ANNESİ İFADE VERDİ BANA HEDİYE DENDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okan Karacan'ın annesi İ.K.'nın ifadesini aldı. Anne İ.K. ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayar ile geldiğini, bilgisayarın kendisine hediye edildiğini söylediğini anlattı. Olaydan bir. kaç gün sonra oğlu odasında uyurken, kapının çaldığını anlatan anne, Okan Karacan'ın kendisine bilgisayarı almaya geldiler, gelen kişiye bilgisayarı "ver" dediğini söyledi.

Bilgisayarı kapıya gelen kişiye verdiğini belirten anne, oğlunun odasından hiç çıkmadığını ve gelen şahısla karşılaşmadığını söyledi. Okan Karacan'ın kaçırıldım darp edildim iddiasını yalanlayan anne, "oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu" öne sürdü.

okan karacan
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