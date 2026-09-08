Hadi Özışık'tan Melih Gökçek açıklaması: Eleştirdiğin zaman niye günahkâr oluyorsun?

Gazeteci Hadi Özışık, Melih Gökçek ve ailesine ilişkin yürütülen süreçle ilgili yaptığı değerlendirmelerin sosyal medyada farklı yorumlandığını söyledi. Gökçek'i hırsızlık veya yolsuzlukla suçlamadığını vurgulayan Özışık, Almanya'daki AVM girişimi ve 300 bin euroluk ödeme üzerinden yaptığı eleştirinin arkasında durdu.

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Gazeteci Hadi Özışık, YouTube kanalındaki yayınında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesiyle ilgili gündeme gelen soruşturma sürecini değerlendirdi. Daha önce TV100 ekranlarında yaptığı açıklamaların sosyal medyada "çark etti" ve "sattı" şeklinde yorumlandığını belirten Özışık, sözlerinin bağlamından koparıldığını savundu.

Özışık, Melih Gökçek'i herhangi bir suçla itham etmediğini belirterek, "Ben Melih Gökçek'in bir hırsızlık yaptığını söylemedim. Melih Gökçek'in yolsuzluk yaptığını söylemedim" dedi. Gökçek'in yargıya giderek ifade vermesini de değerlendiren Özışık, Gökçek'in "Yargı kararına saygılıyım, gidip ifademi vereceğim" şeklindeki yaklaşımını hatırlattı.

Özışık'ın eleştirisinin odağında ise Almanya'daki AVM girişimi yer aldı. Söz konusu alışveriş girişiminin Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'le ilgili olduğunu söyleyen Özışık, süreçte 300 bin euroluk bir tutarın kaybedildiğini öne sürdü. Özışık, "Millilikten, yerlilikten bahsedeceksin. Almanyalarda AVM arayışı yapacaksın. Kardeşim millet sıkıntıda, hayat pahalı, asgari ücretli perişan. Sen gideceksin orada 300 bin euroyu vereceksin" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin ardından sosyal medyada kendisine yönelik eleştiriler geldiğini aktaran Özışık, Melih Gökçek'le dostluklarının bulunduğunu ancak aralarında herhangi bir çıkar ilişkisi olmadığını söyledi. Özışık, "Benim Melih Gökçek'le bugüne kadar hiçbir alverim olmadı. Dostluğum var, arkadaşlığımız var" diyerek Gökçek ve oğullarıyla herhangi bir maddi ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

Eleştiri yapmanın siyasi veya kişisel ilişkileri ortadan kaldırmaması gerektiğini savunan Özışık, geçmişte AK Parti yöneticilerine yönelik eleştirilerini de hatırlattı. Özışık, "Eleştirdiğin zaman niye günahkâr oluyorsun? Anlamakta zorluk çekiyorum" dedi.

Yayınının son bölümünde yargı sürecine de değinen Özışık, Melih Gökçek'in ifade vermeye gitmesini olumlu değerlendirdi. Gökçek hakkında mevcut aşamada operasyon yapılmasını gerektirecek bir durum görmediğini belirten Özışık, soruşturmanın sonucunun yargı tarafından belirleneceğini ifade etti.

Hadi Özışık Melih Gökçek Ahmet Gökçek Hülya Gökçek
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