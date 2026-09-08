YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığı ile iş birliği içerisinde, Belçika adli makamlarınca “uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, silah kaçakçılığı, rüşvet ve organize suç örgütü kurma/yönetme” suçlarından uluslararası seviyede aranan Bayram (Yuhanis) YARAMIŞ liderliğindeki “YARAMIŞ” suç örgütüne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca “örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti (TCK-188), suçtan kaynaklan
Yapılan analiz ve istihbari çalışmalar neticesinde; kökeni Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine dayanan ve 1990’lı yıllarda Belçika (özellikle Antwerpen bölgesi) başta olmak üzere Avrupa’ya göç eden YARAMIŞ aşiretine mensup şahısların, Güney Amerika (Kolombiya, Ekvador) çıkışlı kokain maddesini Avrupa ve Türkiye’ye sevk eden uluslararası organize suç ağı kurdukları, bu kapsamda Antwerpen Limanı ve Türkiye’de Kocaeli Limanını kullandıkları anlaşılmıştır.
Örgütün, yasal yük görünümü verilmiş (muz, meyve vb.) konteynerler içerisinde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, bu yöntemle tonlarca kokain maddesini uluslararası piyasaya sürdüğü; yapılan tespitlerde örgütün; 2017 yılından itibaren 1,8 tonun üzerinde kokain sevkiyatı, 890 milyon TL üzeri finansal hareket, 60 milyon Euro uluslararası para trafiği, kripto varlık transferleri, paravan şirketler zinciri, silahlı yapılanma, sahtecilik ve rüşvet ağı üzerinden faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir.