Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e: Bu ne çelişki?

Gazeteci Hadi Özışık, tv100 ekranlarında CHP’de yolsuzluk iddiaları karşısında izlenen tutumu değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “aklan da gel” yaklaşımını hatırlatan Özışık, Özgür Özel’in özellikle CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına yönelik söylemini eleştirdi.

Özışık, “Kemal Kılıçdaroğlu ‘Aklan da gel’ mantığıyla arınma süreci başlattı. Özgür Özel de Özlem Çerçioğlu’nu dışlamak yerine masaya vurup ‘Hakkında iddialar var, aklan da gel’ demeliydi” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025’te CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı. Özgür Özel ise sonraki açıklamalarında Çerçioğlu hakkında yolsuzluk iddialarını gündeme getirerek ağır suçlamalarda bulunmuştu. Çerçioğlu ise hakkındaki iddiaları reddederek yargılanmaktan korkmadığını ve “alnının ak, başının dik” olduğunu söylemişti.

"BU NE ÇELiŞKi"

Özışık, Özel’in Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimler söz konusu olduğunda yargı sürecini ve masumiyet karinesini öne çıkardığını belirterek şu eleştiriyi yaptı:

“Ekrem İmamoğlu ve ekibi için ‘Hükmü yargı versin’ diye meydanlarda haykıran Özgür Özel, CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına doğrudan ‘hırsız’ diyor. Bu ne çelişki?”