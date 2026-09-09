Menisküs sorunlarına Medipol’de yeni yöntem! Hastanın kendi dokusundan oluşturuluyor

Menisküs yırtıklarında her zaman doğal dokuyu korumak hedefleniyor. Ancak ileri derecede hasar gören veya alınmak zorunda kalan menisküslerde artık hastanın kendi dokularından yeni bir menisküs oluşturulabiliyor. Medipol Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Genç, son yıllarda yaygınlaşan menisküs nakli yöntemleri sayesinde birçok hastanın yeniden aktif yaşamına dönebildiğini söyledi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Diz ekleminin sağlıklı çalışmasında önemli rol oynayan menisküs, yırtık veya ciddi hasar nedeniyle kaybedildiğinde uzun vadede kıkırdak aşınmalarına ve eklem problemlerine yol açabiliyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Genç, gelişen cerrahi teknikler sayesinde artık hastanın kendi dokularından oluşturulan menisküs benzeri yapıların nakledilebildiğini belirterek, bu yöntemin özellikle ileri düzey menisküs kayıplarında önemli bir tedavi seçeneği sunduğunu söyledi.

MENİSKÜS DİZİN AMORTİSÖRÜ GİBİ ÇALIŞIYOR

Menisküsün diz ekleminde yük dağılımını sağlayan önemli bir yapı olduğunu belirten Doç. Dr. Erdinç Genç, “Basitçe anlatmak gerekirse menisküs, otomobillerdeki amortisörün yaptığı görevi dizde üstleniyor. Uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki basıncı dengeli şekilde dağıtarak kemiklerin birbirine temas etmesini önlüyor. Böylece hem kıkırdak dokuyu koruyor hem de dizin güvenli ve sağlıklı hareket etmesini sağlıyor” dedi.

ÖNCELİK MENİSKÜSÜ KORUMAK

Menisküs yırtıklarında ilk hedeflerinin doğal dokuyu korumak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Genç, “Şikâyet oluşturan ve cerrahi gerektiren menisküs yırtıklarında öncelikle menisküsü tamir etmeye çalışıyoruz. Çünkü doğal menisküsün korunması uzun vadede eklem sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Ancak bazı hastalarda çok parçalı ve ileri derecede hasarlı yırtıklarla karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda menisküsün bir kısmını veya tamamını almak gerekebiliyor” diye konuştu.

HASTANIN KENDİ TENDONUNDAN MENİSKÜS OLUŞTURULABİLİYOR

Menisküsün korunamadığı durumlarda yeni nesil nakil yöntemlerinin devreye girdiğini belirten Doç. Dr. Genç, “Günümüzde uyguladığımız yöntemlerden biri kadavradan alınan menisküs dokularının nakledilmesi. Ancak son yıllarda daha fazla ön plana çıkan yöntemlerden biri de hastanın kendi tendon dokularını kullanarak menisküs benzeri bir yapı oluşturmak. Özel tekniklerle hazırladığımız bu dokuyu hasarlı bölgeye veya menisküsün tamamına naklederek uzun dönemde kalıcı bir menisküs benzeri yapı elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOKLU BAĞ YARALANMALARINDA DA TERCİH EDİLİYOR

Bu yöntemin özellikle ciddi menisküs kayıplarında ve çoklu bağ yaralanmalarında önemli avantajlar sunduğunu belirten Doç. Dr. Genç, “Hastanın kendi dokusundan oluşturulan menisküs nakli, hem ulaşılabilirliği hem de maliyet avantajı nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmeye başladı. Özellikle ön çapraz bağ ve diğer bağ yaralanmalarının eşlik ettiği vakalarda başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz” dedi.

HASTALAR AYLAR İÇİNDE SPORA DÖNEBİLİYOR

Operasyonun teknik açıdan detaylı ancak kapalı yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Genç, “Ameliyat genellikle 1,5 ila 2 saat sürüyor. Eğer eşlik eden bağ yaralanmaları veya kemik dizilim bozuklukları varsa bunların da aynı seansta düzeltilmesi gerekebiliyor. Operasyon sonrasında hastalar yaklaşık bir ay içinde rahat yürümeye başlayabiliyor. Uygun fizik tedavi programıyla 4-5 ay içinde koşuya, 9-10 ay içinde ise yoğun spor aktivitelerine dönüş mümkün olabiliyor. Buradaki en önemli nokta doğru hastaya doğru tedaviyi uygulamaktır” diye konuştu.

Medipol Sağlık Grubu menisküs Doç. Dr. Erdinç Genç
VİDEOLAR
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e: Bu ne çelişki?
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e: Bu ne çelişki?
Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e “Kocanı boşa” çıkışı: Yargıya başvuracağız
Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e “Kocanı boşa” çıkışı: Yargıya başvuracağız
Hadi Özışık'tan Melih Gökçek açıklaması: Eleştirdiğin zaman niye günahkâr oluyorsun?
Hadi Özışık'tan Melih Gökçek açıklaması: Eleştirdiğin zaman niye günahkâr oluyorsun?
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
Bakan Kurum: Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz
Bakan Kurum: Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz
Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa dikkat! Medipol’den DMD belirtileri hakkında uyarı
Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa dikkat! Medipol’den DMD belirtileri hakkında uyarı
Çocuklarda yanlış ayakkabı ayak sağlığını bozuyor
Çocuklarda yanlış ayakkabı ayak sağlığını bozuyor
Dirsekte sinir kayması yaşıyordu çözümü Medipol uzmanları buldu…
Dirsekte sinir kayması yaşıyordu çözümü Medipol uzmanları buldu…
Medipol önlemleri açıkladı! Çocuklarda konuşma gecikmesine dikkat
Medipol önlemleri açıkladı! Çocuklarda konuşma gecikmesine dikkat
Kulak çizgisi kalp krizi belirtisi mi? Cem Yılmaz'da görüldü buna frank işareti deniyor
Kulak çizgisi kalp krizi belirtisi mi? Cem Yılmaz'da görüldü buna frank işareti deniyor
Çocuklarda sık görülen aftlara karşı uyarı
Çocuklarda sık görülen aftlara karşı uyarı
Medipol'den homeopati uyarısı: Hedef sadece belirtiler değil, hastalığın kökeni
Medipol'den homeopati uyarısı: Hedef sadece belirtiler değil, hastalığın kökeni
Medipol'den uyarı: Alerjisi olan çocuklarda adrenalin otoenjektörü hayati önem taşıyor
Medipol'den uyarı: Alerjisi olan çocuklarda adrenalin otoenjektörü hayati önem taşıyor
Yeni eğitim yılı öncesi çocukların sağlığı için altın değerinde öneriler
Yeni eğitim yılı öncesi çocukların sağlığı için altın değerinde öneriler
İdrar tutma alışkanlığı böbrekleri tehdit ediyor
İdrar tutma alışkanlığı böbrekleri tehdit ediyor
İki kez "Yürüyemez" denildi, azmiyle yeniden ayağa kalktı
İki kez "Yürüyemez" denildi, azmiyle yeniden ayağa kalktı
Medipol'den yenidoğanlara sıcak hava uyarısı: Sıvı kaybı sessiz ilerleyebiliyor
Medipol'den yenidoğanlara sıcak hava uyarısı: Sıvı kaybı sessiz ilerleyebiliyor
Her 10 kişiden birinde böbrek taşı var
Her 10 kişiden birinde böbrek taşı var
Kozmetik ürünlerin cazibesine kapılmayın
Kozmetik ürünlerin cazibesine kapılmayın
Medipol uzmanından o belirtiler için uyarı: Çocuklarda fındıkkıran sendromu olabilir
Medipol uzmanından o belirtiler için uyarı: Çocuklarda fındıkkıran sendromu olabilir
Geçmeyen karın ağrısına dikkat! Apandisitin ayak sesleri olabilir
Geçmeyen karın ağrısına dikkat! Apandisitin ayak sesleri olabilir
Medipol'de meme cerrahisinde milimetrik hedefleme tedavi başarısını artırıyor
Medipol'de meme cerrahisinde milimetrik hedefleme tedavi başarısını artırıyor
Ameliyat sonrası hareket korkusu ağrıyı kalıcı hale getiriyor
Ameliyat sonrası hareket korkusu ağrıyı kalıcı hale getiriyor