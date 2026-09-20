Hadi Özışık: Özel ve Yavaş'ın sürekli görüştüğüne inanmıyorum

Gazeteci Hadi Özışık, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Özışık, Yavaş’ın adaylık konusunda geri adım atmadığını söylediğini aktarırken, Özel’in Yavaş ile sürekli görüştüğü yönündeki açıklamasına ilişkin kendi değerlendirmelerini paylaştı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Hadi Özışık, TV100 ekranlarında katıldığı programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Özışık, Yavaş’ın adaylık konusunda geri adım atıp atmadığı yönündeki tartışmalara değinerek, kamuoyundaki bazı soru işaretlerine dikkat çekti.

Özışık, bir gazetecinin Mansur Yavaş’a “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir geri adım mı atıyorsunuz, vaz mı geçtiniz?” şeklindeki sorusunu hatırlatarak, Yavaş’ın bu soruya “Ne alakası var?” yanıtını verdiğini aktardı. Yavaş’ın eleştirilebilecek yönleri olduğunu ifade eden Özışık, “CHP’liyse CHP’li kimliğini net bir şekilde ortaya koymalı, CHP Genel Başkanı ile görüşmeli, birlikte görüntü vermeli” değerlendirmesinde bulundu.

"SÜREKLİ GÖRÜŞTÜKLERİNE İNANMIYORUM"

Programda CHP içindeki adaylık gündemine de değinen Özışık, Özgür Özel’in “Mansur Yavaş ile sürekli görüşüyoruz” şeklindeki açıklamasına ilişkin kendi görüşünü dile getirdi. Özışık, “Ben şahsım adına bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Özgür Özel’in sürekli Mansur Yavaş’la görüştüğüne dair bu ifadesini doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı ve bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Mansur Yavaş ile Özgür Özel arasındaki temaslar, CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Daha önce iki isim arasındaki görüşmeler ve bu temasların niteliği hakkında çeşitli siyasi kulis iddiaları gündeme gelmiş, bazı haberlerde görüşmelerin yüz yüze gerçekleştiği, bazı değerlendirmelerde ise temasların sınırlı kaldığı öne sürülmüştü. 

hadi özışık mansur yavaş chp özgür özel
VİDEOLAR
Medipol’den uyarı! Şah damarı darlığına dikkat sessizce ilerliyor
Medipol’den uyarı! Şah damarı darlığına dikkat sessizce ilerliyor
Alihan Kuriş suç örgütü tanıklarından çarpıcı ifadeler: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
Alihan Kuriş suç örgütü tanıklarından çarpıcı ifadeler: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'
Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'
Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı! Berat Albayrak ve Nevzat Aydın'dan galibiyet sevinci
Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı! Berat Albayrak ve Nevzat Aydın'dan galibiyet sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşta dikkat çeken iki görüntü
Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşta dikkat çeken iki görüntü
Mustafa Karataş acı haberi canlı yayında öğrendi: Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak
Mustafa Karataş acı haberi canlı yayında öğrendi: Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e: Bu ne çelişki?
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e: Bu ne çelişki?
Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e “Kocanı boşa” çıkışı: Yargıya başvuracağız
Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e “Kocanı boşa” çıkışı: Yargıya başvuracağız
Hadi Özışık'tan Melih Gökçek açıklaması: Eleştirdiğin zaman niye günahkâr oluyorsun?
Hadi Özışık'tan Melih Gökçek açıklaması: Eleştirdiğin zaman niye günahkâr oluyorsun?
Mustafa Balbay: "CHP kapatılsaydı bir akıl birliği oluşacaktı"
Mustafa Balbay: "CHP kapatılsaydı bir akıl birliği oluşacaktı"
Ersin Düzen fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla mı çıktı?
Ersin Düzen fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla mı çıktı?
Özlem Gürses akaryakıt zamlarını eleştirmek isterken çam devirdi Togg detayı
Özlem Gürses akaryakıt zamlarını eleştirmek isterken çam devirdi Togg detayı
İYİ Parti'nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu Hadi Özışık açıkladı
İYİ Parti'nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu Hadi Özışık açıkladı
Lyon-Fenerbahçe tahminleri muhteşem zafer sonrası gündem oldu 3-0 Lyon kazanır
Lyon-Fenerbahçe tahminleri muhteşem zafer sonrası gündem oldu 3-0 Lyon kazanır
Cüneyt Özdemir’den çerçeve yasa eleştirilerine sert tepki
Cüneyt Özdemir’den çerçeve yasa eleştirilerine sert tepki
Hadi Özışık: Bunlar dini cemaat değil şarlatan
Hadi Özışık: Bunlar dini cemaat değil şarlatan
Hadi Özışık’tan Melih Meriç saldırısının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddia
Hadi Özışık’tan Melih Meriç saldırısının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddia
Hadi Özışık: Kılıçdaroğlu 'Yeni Parti’ye oy verin' talimatı verse bile...
Hadi Özışık: Kılıçdaroğlu 'Yeni Parti’ye oy verin' talimatı verse bile...
Hadi Özışık: Operasyon cemaatlere değil suç örgütlerine yönelik
Hadi Özışık: Operasyon cemaatlere değil suç örgütlerine yönelik
CHP’den Menderes açıklaması: Talimata uymayanlara disiplin gündemde
CHP’den Menderes açıklaması: Talimata uymayanlara disiplin gündemde
Hadi Özışık: Halk aşağılandığı için ilk seçimde AK Parti’yi iktidara taşıdı
Hadi Özışık: Halk aşağılandığı için ilk seçimde AK Parti’yi iktidara taşıdı
Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı? Cem Küçük'ün kasası iddiaları
Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı? Cem Küçük'ün kasası iddiaları
Sözcü TV stüdyosunda kavga çıktı Can Özçelik canlı yayını terketti
Sözcü TV stüdyosunda kavga çıktı Can Özçelik canlı yayını terketti