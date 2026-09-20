Hadi Özışık: Özel ve Yavaş'ın sürekli görüştüğüne inanmıyorum

Gazeteci Hadi Özışık, TV100 ekranlarında katıldığı programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Özışık, Yavaş’ın adaylık konusunda geri adım atıp atmadığı yönündeki tartışmalara değinerek, kamuoyundaki bazı soru işaretlerine dikkat çekti.

Özışık, bir gazetecinin Mansur Yavaş’a “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir geri adım mı atıyorsunuz, vaz mı geçtiniz?” şeklindeki sorusunu hatırlatarak, Yavaş’ın bu soruya “Ne alakası var?” yanıtını verdiğini aktardı. Yavaş’ın eleştirilebilecek yönleri olduğunu ifade eden Özışık, “CHP’liyse CHP’li kimliğini net bir şekilde ortaya koymalı, CHP Genel Başkanı ile görüşmeli, birlikte görüntü vermeli” değerlendirmesinde bulundu.

"SÜREKLİ GÖRÜŞTÜKLERİNE İNANMIYORUM"

Programda CHP içindeki adaylık gündemine de değinen Özışık, Özgür Özel’in “Mansur Yavaş ile sürekli görüşüyoruz” şeklindeki açıklamasına ilişkin kendi görüşünü dile getirdi. Özışık, “Ben şahsım adına bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Özgür Özel’in sürekli Mansur Yavaş’la görüştüğüne dair bu ifadesini doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı ve bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Mansur Yavaş ile Özgür Özel arasındaki temaslar, CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Daha önce iki isim arasındaki görüşmeler ve bu temasların niteliği hakkında çeşitli siyasi kulis iddiaları gündeme gelmiş, bazı haberlerde görüşmelerin yüz yüze gerçekleştiği, bazı değerlendirmelerde ise temasların sınırlı kaldığı öne sürülmüştü.