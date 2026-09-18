Bakan Kurum’dan büyük müjde! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor

Bakan Kurum: Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız

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Bir müjdemizi de evini iş yerini TOKİ’den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Tabi bazı kardeşlerimizin imkanları olmayabilir. Ama onları da unutmadık. Tamamını kapatamayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Bakan Kurum’dan büyük müjde! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor - Resim: 0

Murat Kurum TOKİ
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