Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklama olay! Silah dayadı, taciz etti “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasında tutuklanan Çağla Öz Tançalan’ın, bugün eşi olan “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan hakkında yıllar önce bir televizyon haberinde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İkilinin aynı dönemde ceza davasında mağdur ve sanık olarak karşı karşıya geldiği, Tançalan’ın “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan kesinleşmiş hapis cezası aldığı ortaya çıkmıştı.