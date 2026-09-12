Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek’in yaptığı “Şimşekler Suç Örgütü”ne yönelik bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi çok sayıda eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen 97 şüpheliden 64’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/5830 sayılı soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda, örgütün farklı tarihlerde gerçekleştirdiği çok sayıda eylemin ayrıntıları da ortaya çıkarıldı.

HARAÇ VERMEDİ, İKİ BACAĞINDAN VURULDU

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre örgüt üyeleri, “El Alem Bar” isimli iş yerinde çalışan Murat Susar’dan haraç istedi.

Susar’ın talebi kabul etmemesi üzerine 16 Temmuz 2024’te silahlı saldırı düzenlendi. Susar’ın sol diz kapağı ve sağ baldırından vurularak yaralandığı, olayın kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs kapsamında soruşturulduğu belirtildi.

KAÇIRIP HARAÇ İSTEDİLER, ARACINI KURŞUNLADILAR

Örgütün hedef aldığı bir diğer isim ise Deniz Arslan oldu. Dosyaya göre daha önce örgüt mensuplarıyla yaşanan küfürleşme bahane edilerek Arslan, 18 Aralık 2024’te Gökhan Korgan’a ait iş yerindeyken zorla kaçırıldı.

Deniz Arslan ve Gökhan Korgan’dan haraç istendiği, Arslan’a ait aracın ise iki gün sonra, 20 Aralık 2024 tarihinde silahla kurşunlandığı tespit edildi. Söz konusu olaylar kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağmaya teşebbüs ve mala zarar verme suçları kapsamında soruşturma dosyasına girdi.

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI HESAPLAŞMA

Soruşturmada, “Şimşekler” ile “Aratlar” grupları arasındaki husumetin de çok sayıda silahlı eyleme dönüştüğü belirlendi.

Aratlar Grubu mensuplarınca Halim Şimşek’in sahibi olduğu belirtilen Çivi Restaurant’a düzenlenen saldırıya karşılık, Şimşekler Suç Örgütü mensuplarının 28 Ocak 2026’da Burak Aşım ve Seyid Mehli’ye silahlı saldırı düzenlediği ve iki kişiyi yaraladığı tespit edildi.

Dosyaya göre 28 Ocak 2025 tarihinde de husumet nedeniyle Mehmet Salih Boğa ve Eren Tekdemir silahlı saldırıya uğradı. İki kişinin de bacaklarından vurularak yaralandığı belirlendi.

ADANA’DAN BURSA’YA ÖLÜM TAKİBİ

Soruşturmanın en çarpıcı bölümlerinden biri ise Haydar Öz’ün öldürülmesi oldu. Şimşekler Grubuna ait iş yeri ve örgüt mensuplarının evlerine yönelik silahlı saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen Haydar Öz, olayların ardından Bursa’ya giderek bir bağ evinde saklandı.

Öz’ün yerinin öğrenilmesi üzerine örgüt mensuplarının farklı araçlarla Adana’dan Bursa’ya gönderildiği, Bursa’daki örgüt üyelerinin de gelen kişilere barınma imkânı sağladığı tespit edildi.

Örgüt mensuplarının Haydar Öz’ün saklandığı yeri belirlemek için araştırma ve planlama yaptığı, ardından 21 Şubat 2025’te bağ evine düzenlenen silahlı saldırıda Öz’ün öldürüldüğü belirlendi.

Cinayet, soruşturmanın “kasten öldürme” suçuna ilişkin en önemli eylemlerinden biri olarak dosyaya girdi.

ÇOCUK OYUN ALANINDAKİ DEPOYA EL BOMBASI SAKLADILAR

Örgütün saldırılarda kullanmak üzere silah ve patlayıcı da depoladığı tespit edildi. 25 Haziran 2025 tarihinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı’ndaki Mavi Balık isimli iş yerinin çocuk oyun alanında depo olarak kullanılan prefabrik bölümünde yapılan aramada iki el bombası ele geçirildi.

El bombalarının, örgütün gerçekleştirmeyi planladığı saldırı ve benzeri eylemlerde kullanılmak üzere bir koltuğun içerisinde poşetle saklandığı belirlendi.

11 İLDE 97 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından soruşturma kapsamında tespit edilen 97 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için 12 Eylül 2026’da 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şu ana kadar 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MASAK ÖRGÜTÜN PARA TRAFİĞİNİ İNCELEDİ

Soruşturmanın mali ayağında da önemli adımlar atıldı. MASAK raporları doğrultusunda, şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan da işlem başlatıldı.

Örgütsel faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının tespit edilmesi üzerine şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu.

10 ŞİRKET, 4 TAŞINMAZ, 13 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu belirtilen 6 şirket ile örgütle bağlantılı 4 faal şirkete, ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araca el koyma işlemi uygulandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, firari örgüt lideri Halim Şimşek’in yakalanması ile diğer şüphelilerin tespiti ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmayı sürdürüyor.