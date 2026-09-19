Ambulansa yol vermeyen sürücü tepki çekmişti yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün Eski Edirne Asfaltı Sultangazi mevkisinde bir sürücünün trafikte seyir halinde olan ambulansa yol vermediğini gösteren sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.Y. (22) gözaltına alındı.

"Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeme" ihlali nedeniyle 46 bin lira ceza verilen sürücünün aracı 30 gün trafikten menedildi, ehliyetine de 30 gün el konuldu.

A.Y. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.