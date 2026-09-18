Vatandaşın börek teklifine Özgür Özel’den yanıt: Tövbe tövbe...

Özgür Özel’in Bursa’da düzenlenen yürüyüş sırasında bir vatandaşla yaşadığı kısa diyalog kameralara yansıdı. Vatandaşın börek ikramı teklifine Özel, “Burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah” şeklinde yanıt verirken, konuşma çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Özgür Özel'in Bursa yürüyüşünde vatandaşla yaşadığı kısa diyalog dikkat çekti. Özel, miting alanına giderken kendisine yöneltilen börek teklifine yanıt verdi.

MİTİNG ÖNCESİ VATANDAŞLARLA YÜRÜDÜ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüş sırasında vatandaşlarla bir araya geldi. Miting alanına doğru yürüyen Özel'e çevrede bulunan vatandaşlar ilgi gösterirken, yürüyüş sırasında yaşanan kısa bir diyalog kameralara yansıdı.

BÖREK TEKLİFİNE VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Yürüyüş sırasında bir vatandaş, Özgür Özel'e börek ikram etmek istediğini söyledi. Vatandaş ile Özel arasında geçen konuşma şöyle oldu: Vatandaş: "Başkanım, börek istemişsiniz." Özgür Özel: "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe." Özel'in sözleri çevrede bulunan vatandaşlar tarafından duyulurken, kısa süreli diyalog görüntülere yansıdı.

Özgür Özel Bursa börek
VİDEOLAR
Bakan Kurum’dan büyük müjde! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Bakan Kurum’dan büyük müjde! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Alzheimer’da yeni dönem! Erken tanı ve yeni nesil tedaviler Medipol’de
Alzheimer’da yeni dönem! Erken tanı ve yeni nesil tedaviler Medipol’de
Erdoğan o genci görür görmez otobüsü durdurup sohbet etti! Emre Vural yaşadıklarını anlattı
Erdoğan o genci görür görmez otobüsü durdurup sohbet etti! Emre Vural yaşadıklarını anlattı
İran'da havada dehşet anları: Motoru arızalanan yolcu uçağının kabin tavanı çöktü
İran'da havada dehşet anları: Motoru arızalanan yolcu uçağının kabin tavanı çöktü
İYİ Parti'den kıyamet koparacak 'satılık bahçeli villa' videosu
İYİ Parti'den kıyamet koparacak 'satılık bahçeli villa' videosu
Medipol uzmanları panelde buluştu! 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü’nde çok özel uyarılar
Medipol uzmanları panelde buluştu! 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü’nde çok özel uyarılar
Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklama olay! Silah dayadı, taciz etti
Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklama olay! Silah dayadı, taciz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
Bakan Kurum'dan anlamlı paylaşım! "Fethiye'de ağlatan Hatay teşekkürü"
Bakan Kurum'dan anlamlı paylaşım! "Fethiye'de ağlatan Hatay teşekkürü"
Eyüpsultan’daki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Eyüpsultan’daki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Çankırı'da orman yangını: Müdahale ediliyor
Çankırı'da orman yangını: Müdahale ediliyor
MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında
Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında
Özgür Özel gündem olan videoya açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Özgür Özel gündem olan videoya açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü
Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
Bakan Kurum: Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz
Bakan Kurum: Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz
Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: İl Başkanı'nı görevden alacağım
Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: İl Başkanı'nı görevden alacağım
Pendik'te Hatalı sollama kaza getirdi iki otomobilin çarpışma anı araç kamerasında
Pendik'te Hatalı sollama kaza getirdi iki otomobilin çarpışma anı araç kamerasında
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti