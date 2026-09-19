ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı

ASELSAN'ın 18 ülkeye teslimatını yaptığı SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi’ne güncel tehditlere karşı etkinlik sağlayacak yeni bir ürün katılıyor.

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ASELSAN, silah sistemleri alanındaki tecrübesi ve sahip olduğu teknolojik kabiliyetlerle farklı platformlara caydırıcılık kazandıran uzaktan komutalı silah sistemlerine imza atıyor.

2006 yılında kullanıma sunulan SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi kapsamında bugüne kadar 4 farklı çözüm geliştirildi. 18 farklı ülkeye 560'tan fazla teslimat yapan ASELSAN, bu alanda global pazarda yüzde 10'luk paya ulaştı.

ASELSAN, kullanıcılardan gelen geri bildirimler, güncel ihtiyaçlar ve yeni teknolojilerle sistemin genelinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yaparak ortaya SMASH 300'ü çıkardı.

SMASH 300, yapay zeka desteği ve ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu ile su üstü tehditlerinin yanında mini ve mikro İHA'lara karşı etkin çözüm sunacak.

Sistemin sahip olduğu yetenekler SMASH 300 ön prototipi ile Konya Karapınar'da yapılan atış testinde sergilendi. SMASH 300, kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi.

Kazanılan yeni yetenekler
SMASH 300'ün farklı platformların ve son kullanıcıların değişen harekat ihtiyaçlarına cevap veren güçlü ve yenilikçi bir çözüm olması hedefleniyor.

ASELSAN, proje kapsamında, parçacıklı mühimmatla farklı sistemlerde yakalanan başarıyı SMASH'a aktarıyor. Bu sayede günümüzde önemli bir tehdit oluşturan mini ve mikro İHA'lara karşı deniz platformlarına önemli bir yetenek kazandırılıyor. Namlu desteği sayesinde SMASH ile ATOM akıllı mühimmat entegrasyonu mümkün hale geliyor.

Yapay zeka desteği ise çoklu hedef tespit ve takibi, nesne sınıflandırma, değişken hedef boyutlarına uyumu mümkün hale getiriyor.

Yeni tasarımla elektro optik hedef tespit ve gözetleme kabiliyetleri de artırıldı. Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçerde iyileştirmelere gidildi.

SMASH 300'de mühimmat kapasitesi ailenin diğer ürünlerine kıyasla arttı.

ASELSAN, proje ile başta Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları olmak üzere deniz platformlarının savunma gücünü yerli ve milli teknolojilerle daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

aselsan
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