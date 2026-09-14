Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. Düğündeki altın şovu ile akılda kalan Çağla Öz'ün ters kelepçeli hali ibretlikti.
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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan, altınların bulunduğu evin sahibi S.A, Mehmet Fatih Tançalan'ın kayınvalidesi N.O. ile kuzeni M.T'nin Van Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
TERS KELEPÇE TAKILDI
Vanlı Kara Haydar'ın altın şovu ile akıllara kazınan eşi Çağla Öz, adliyeye ters kelepçe takılmış ve polis tarafından başı bastırılmış olarak getirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.