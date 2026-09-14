Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına... "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. Düğündeki altın şovu ile akılda kalan Çağla Öz'ün ters kelepçeli hali ibretlikti.