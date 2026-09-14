Mustafa Karataş acı haberi canlı yayında öğrendi: Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak
Kanal 7 ekranlarında “Muhabbet Kapısı” programını sunan Prof. Dr. Mustafa Karataş, canlı yayın sırasında kardeşi Davut Karataş’ın vefat haberini aldı
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Muhabbet Kapısı" programını sunan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, canlı yayın sırasında hayatının en zor anlarından birini yaşadı. Program devam ederken kardeşinin vefat haberini alan Karataş, acı haberi canlı yayında izleyicileriyle paylaştı.
"4 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI"
Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Karataş, kardeşinin vefat haberini duyururken şu ifadeleri kullandı:
"Az önce bir haber aldım. Ortancamız, Yusuf'la benim aramdaki Davut Karataş... Kardeşim 4 aydır yoğun bakımdaydı, şimdi vefat haberi geldi. Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun."