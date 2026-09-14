Medipol’den enfeksiyon uyarısı: Basite almayın, sepsise dönüşebilir

Bilinç bulanıklığı, genel durumun hızla kötüleşmesi, idrar miktarında azalma veya solunum sıkıntısı… Bu belirtiler basit bir enfeksiyonun ilerleyerek sepsise dönüşmüş olabileceğine işaret edebiliyor. İdrar yolu, bağırsak veya boğaz enfeksiyonları sonrasında gelişebilen sepsis, vücudun enfeksiyona karşı verdiği aşırı yanıt sonucunda ortaya çıkıyor ve erken müdahale edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, sepsiste zaman kaybetmeden tedaviye başlanmasının hayati önem taşıdığını belirterek, “Erken dönemde tanı konulması ve erken tedaviye başlanması hayat kurtarıcıdır” ifadelerini kullandı.

ENFEKSİYON DEĞİL, VÜCUDUN AŞIRI YANITI

Sepsisin yalnızca enfeksiyonun kendisi olmadığını belirten Doç. Dr. Diktaş, hastalığın vücudun enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda geliştiğini söyledi. Enfeksiyonun kontrolden çıkmasının yanı sıra bağışıklık sisteminin verdiği yanıtın da kritik hale geldiğini aktaran Doç. Dr. Diktaş, “Sepsiste en önemli problemlerden biri, vücudumuzun enfeksiyona karşı verdiği yanıtın kontrolden çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.

İDRAR VE BOĞAZ ENFEKSİYONUNDAN SONRA GELİŞEBİLİYOR

Sepsisin farklı enfeksiyonların ardından gelişebileceğini belirten Doç. Dr. Diktaş, idrar yolu, bağırsak veya boğaz enfeksiyonlarının başlangıç noktası olabileceğini ifade etti. Enfeksiyon sonrasında kişinin genel durumunda hızlı bir bozulma görülmesinin önemli bir uyarı olduğunu belirten Doç. Dr. Diktaş, “Bilinçte bulanıklık, genel durumda kötüleşme, ağızdan beslenmede bozulma, idrar çıkışında azalma ve solunum sıkıntısı gibi belirtilerle karşılaşabiliriz” dedi.

55 YAŞ ÜZERİ VE BAĞIŞIKLIĞI BASKILANANLAR RİSK ALTINDA

Sepsis açısından bazı grupların daha yüksek risk taşıdığını belirten Doç. Dr. Diktaş, özellikle 55 yaş üzerindeki kişiler, yenidoğanlar ve çocuklar, gebeler, kanser tedavisi görenler ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan romatoloji ve hematoloji hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bu kişilerde enfeksiyon belirtilerinin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

“ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARICI”

Sepsiste en önemli noktanın hızlı değerlendirme ve tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, hastaneye başvurunun geciktirilmemesi gerektiğini belirtti. Uygun hastalarda antibiyotik tedavisinin yanı sıra damar yoluyla sıvı desteği ve solunum desteği gibi tedavilerin uygulanabildiğini aktaran Doç. Dr. Diktaş, “Enfeksiyonu erken dönemde tanırsak ve erken tedaviye başlarsak hastalarda hayat kurtarıcı bir rol üstlenmiş oluruz. Sepsisten ölümler çok yüksek oranlarda gözlenmektedir” diye konuştu.