Medipol uyardı: Diyet ve light etiketlerine aldanmayın, hiç masum değil…

Raflarda “light”, “sıfır kalorili” veya “şekersiz” olarak satılan ürünler her zaman göründüğü kadar masum olmayabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Nazlı Aydın, bu ürünlerin içeriklerinde gizli şekerler ve katkı maddeleri bulunabileceğini belirterek, tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı.

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Düşük kalorili ve light ürünler, sağlıklı yaşam arayışında olanların tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Diyetisyen Nazlı Aydın, bu ürünlerin arka etiketinde glikoz şurubu, rafine karbonhidrat ve farklı katkı maddelerinin bulunabileceğini söyleyerek, tüketicilere seçimlerinde dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

“Ön Yüzüne Değil, Arka Etikete Bakın”

Diyetisyen Nazlı Aydın, düşük kalorili veya şekersiz olarak pazarlanan ürünlerin mutlaka içerik listesine bakılarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Bir ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını anlamak için paketin ön yüzüne değil, arka kısmındaki içerik listesine bakmamız gerekiyor. İçeriğin mümkün olduğunca sade olması, 5-6 maddeden fazla bileşen içermemesi önemli. İsmini bilmediğiniz, anlamını bilmediğiniz çok sayıda katkı maddesi varsa o ürünü tekrar değerlendirmek gerekir” dedi.

Gizli Şeker ve Rafine Karbonhidrat Uyarısı

“Şekersiz” ibaresinin her zaman güvenli anlamına gelmediğini ifade eden Aydın, bazı ürünlerde glikoz şurubu, fruktoz şurubu, nişasta türevleri ve rafine karbonhidratların kullanılabildiğini söyledi. “Tamam, ürün ‘şekersiz’ olarak geçiyor olabilir ancak içerisine farklı şeker türevleri eklenmiş olabilir. Bu da kan şekerinde ani dalgalanmalara, insülin artışına ve hızlı acıkmaya neden olabilir. Kişi gün içinde ihtiyacından fazla ve daha sağlıksız kaynaklardan kalori almaya başlayabilir” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı Sandığınız Hurma Bile Riskli Olabilir”

Doğal olduğu düşünülen bazı ürünlerde bile işleme sırasında ilave şeker kullanılabildiğini belirten Aydın, “Örneğin hurma alıyorsunuz ve sağlıklı bir tercih yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ancak arka etiketi okuduğunuzda glikoz şurubuyla yıkandığını görebiliyorsunuz. Bu durumda ürün, faydadan çok zarar getirebilir” dedi. Poliklinikte sık karşılaşılan bir hataya da değinen Aydın, “Ekmek yemiyorum ama diyet ürün tüketiyorum” yaklaşımının doğru olmadığını vurguladı. Aydın, “Diyet bir ürünü seçmek değildir. Diyet bir ölçüdür. Karbonhidrat, protein ve yağ dengesinin doğru kurulması gerekir. Sıfır kalorili ya da light olarak satılan hiçbir ürün tek başına sağlıklı anlamına gelmez” şeklinde konuştu.

Medipol Sağlık Grubu diyet etiket Diyetisyen Nazlı Aydın glikoz şurubu
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