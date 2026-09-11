İsmail Kartal'ın istifa haberini canlı yayında alan yorumcuların tepkileri kamerada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında karşı karşıya geldiği Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. İsmail Kartal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam oyuncularıma teşekkür ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum."

1-1 berabere biten karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcuları Kartal'ın istifa haberini canlı yayında öğrenince ortaya ilginç görüntüler çıktı.