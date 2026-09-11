Archie Brown İsmail Kartal'ın istifasını canlı yayında öğrendi yüzündeki şaşkınlık böyle yansıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 kaldığı maçta takımının golünü atan Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasını canlı yayında öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlık kameralara böyle yansıdı.

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24 yaşındaki futbolcu bu sezon 2. golünü attı. Sarı-Lacivertliler'in play-off turundaki Lyon zaferinde, deplasmanda 2-1 kazanılan maçta 2. golü Archie Brown atmış, asist yine Greenwood'dan gelmişti. İngiliz futbolcu Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra gol sevinci yaşattı.

İSTİFAYI CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Maçın adamı seçilen Archie Brown, karşılaşma sonrası basın mensuplarını değerlendirmelerde bulunurken teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa haberini aldı.

Şoke olan başarılı futbolcu "İsmail Kartal görevinden istifa etti. Sizle konuştu mu?" sorusuna "Nasıl? Hayır, şu anda öğreniyorum." cevabını verdi.

"NE DEMEK İSTİFA ETTİ?"

Brown, "Ne demek istifa etti? Ne? Antrenörlükten mi? Bundan haberim yoktu..." ifadelerini kullandı.

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