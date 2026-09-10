İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında Roma ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından ise bomba bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN O AÇIKLAMASI:

"Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum. Herkese iyi akşamlar."