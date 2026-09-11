Ardahan’da Özgür Özel’e protesto! Arzu Turgut Uçar: "Beni dinleyecek. Niye kaçıyor?"

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde zimmet iddiası sonrası intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Turgut Uçar, Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Uçar, "Benim iki tane çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden!" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİ DİNLEYECEK"

Tepkisini sürdüren Uçar, "Özgür Özel beni dinleyecek. Niye kaçıyor?" ifadelerini kullandı. Tam 7,5 senedir iddianame beklediğini vurgulayan Uçar, kendisini susturmaya çalışan partililere ise "Dinleyin o zaman" sözleriyle karşılık verdi.