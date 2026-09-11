Ardahan’da Özgür Özel’e protesto! Arzu Turgut Uçar: "Beni dinleyecek. Niye kaçıyor?"

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde veznedar olarak görev yaparken intihar eden Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Uçar, "Benim iki tane çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden!" dedi.

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Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde zimmet iddiası sonrası intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Turgut Uçar, Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Ardahan’da Özgür Özel’e protesto! Arzu Turgut Uçar: "Beni dinleyecek. Niye kaçıyor?" - Resim: 0

Uçar, "Benim iki tane çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden!" dedi. 

Ardahan’da Özgür Özel’e protesto! Arzu Turgut Uçar: "Beni dinleyecek. Niye kaçıyor?" - Resim: 1

"ÖZGÜR ÖZEL BENİ DİNLEYECEK"
Tepkisini sürdüren Uçar, "Özgür Özel beni dinleyecek. Niye kaçıyor?" ifadelerini kullandı. Tam 7,5 senedir iddianame beklediğini vurgulayan Uçar, kendisini susturmaya çalışan partililere ise "Dinleyin o zaman" sözleriyle karşılık verdi.

Ardahan’da Özgür Özel’e protesto! Arzu Turgut Uçar: "Beni dinleyecek. Niye kaçıyor?" - Resim: 2

Arzu Turgut Uçar'ın bahsettiği olay 2019 yılına dayanıyor.  Arzu Turgut Uçar, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediyede veznedar olarak çalışan Yaşar Uçar’ın eşidir. 2019’da Yaşar Uçar hakkında belediyedeki bazı işlemler nedeniyle zimmet iddiasıyla soruşturma başlatılıyor. Uçar suçlamaları reddediyor ve 29 Ocak 2019’da, arkasında 11 sayfalık bir mektup bıraktıktan sonra apartman boşluğunda kendisini asarak intihar ediyor.

özgür özel ekrem imamoğlu
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