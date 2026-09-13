Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları yarın başlayacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini paylaştı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Ataşehir'deki örnek dairelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri." ifadelerini kullandı.

Başvurular, 14-25 Eylül'de e-Devlet üzerinden

Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular, 14-25 Eylül'de e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak alınacak. Kura çekimi ve konut teslimleri ise ekim ayında başlayacak.

Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak.

Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

 "Aylık ortalama net gelir 100 bin lirayı aşmayacak"

Konutlar, şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması, İstanbul'da son bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve evli olması gerekecek. Başvuru döneminin sonunda 65 yaşını doldurmuş kişilerde ise evlilik şartı aranmayacak.

Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış ve sosyal konut ya da İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil veya yedek hak sahibi olmaması şartları aranacak.

Hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması da başvuru koşulları arasında yer alacak.

İlk 12 ay artış yapılmayacak

Kira bedellerinde ilk 12 ay artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından ocak ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak gerçekleştirilecek, sonraki artışlar da her yıl ocak ayında aynı yöntemle uygulanacak.

Murat Kurum kiralık sosyal konut TOKİ
VİDEOLAR
Medipol’den kadınlara uyarı: Topuklu ayakkabı hemoroid olma olasılığını tetikliyor
Medipol’den kadınlara uyarı: Topuklu ayakkabı hemoroid olma olasılığını tetikliyor
Medipol uyardı: Diyet ve light etiketlerine aldanmayın, hiç masum değil…
Medipol uyardı: Diyet ve light etiketlerine aldanmayın, hiç masum değil…
Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında
Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında
Bayraktar AKINCI, süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu
Bayraktar AKINCI, süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu
Ardahan’da Özgür Özel’e protesto! Arzu Turgut Uçar: "Beni dinleyecek. Niye kaçıyor?"
Ardahan’da Özgür Özel’e protesto! Arzu Turgut Uçar: "Beni dinleyecek. Niye kaçıyor?"
İsmail Kartal'ın istifa haberini canlı yayında alan yorumcuların tepkileri kamerada
İsmail Kartal'ın istifa haberini canlı yayında alan yorumcuların tepkileri kamerada
Özgür Özel gündem olan videoya açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Özgür Özel gündem olan videoya açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü
Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
Bakan Kurum: Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz
Bakan Kurum: Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz
Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: İl Başkanı'nı görevden alacağım
Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: İl Başkanı'nı görevden alacağım
Pendik'te Hatalı sollama kaza getirdi iki otomobilin çarpışma anı araç kamerasında
Pendik'te Hatalı sollama kaza getirdi iki otomobilin çarpışma anı araç kamerasında
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti
Özgür Özel, partisinin ismini karıştırdı
Özgür Özel, partisinin ismini karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin başarı çıtası sürekli yükseliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin başarı çıtası sürekli yükseliyor
Adliyeye sakız çiğneyerek gelmişti! Melih Gökçek'ten Sinan Burhan'ın 'sakız' sorusuna yanıt
Adliyeye sakız çiğneyerek gelmişti! Melih Gökçek'ten Sinan Burhan'ın 'sakız' sorusuna yanıt
Berhan Şimşek'i istifa ettiren hayat arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet videosu
Berhan Şimşek'i istifa ettiren hayat arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet videosu
Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor
Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor
Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılmıştı: Dosyada yeni gelişme
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılmıştı: Dosyada yeni gelişme
Karaman'da yaşandı! Yürüyen genç kızın ayağına kapı düştü: Bir adımla hayatta kaldı
Karaman'da yaşandı! Yürüyen genç kızın ayağına kapı düştü: Bir adımla hayatta kaldı
Hadi Özışık'tan özel açıklama: CHP'deki kritik toplantıya dikkat çekti!
Hadi Özışık'tan özel açıklama: CHP'deki kritik toplantıya dikkat çekti!
Marmara Denizi'nde batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı
Marmara Denizi'nde batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı