Medipol’den kadınlara uyarı: Topuklu ayakkabı hemoroid olma olasılığını tetikliyor

İlk bakışta ilgisiz gibi görünse de ayak yapısı ile bağırsak sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atıf Tekin, yüksek topuklu ayakkabıların pelvik bölgeyi etkileyerek hemoroidal hastalığı tetikleyebileceğine dikkat çekti. Süreçle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

VÜCUT BİR ZİNCİR GİBİ ÇALIŞIR

Yüksek topuklu ayakkabıların yalnızca ayakları değil, tüm vücut dengesini etkilediğini belirten Dr. Tekin, ayak tabanındaki küçük bir açı değişiminin bile vücudun üst bölgelerine kadar uzanan bir etki oluşturduğunu ifade etti. Topuklu ayakkabı giyildiğinde vücudun ağırlık merkezinin öne kaydığını belirten Tekin, bu durumu dengelemek için bel kavsinin arttığını ve pelvik bölgenin öne doğru eğildiğini söyledi.

PELVİK BASINÇ ARTIYOR, DAMARLAR ZORLANIYOR

Bu duruş değişikliğinin pelvik taban kasları üzerinde ekstra baskı oluşturduğunu vurgulayan Dr. Tekin, artan karın içi basıncın toplardamarların geri dönüşünü zorlaştırdığını belirtti. Bu durumun zamanla hemoroidlerin şişmesine ve sarkmasına zemin hazırlayabileceğini ifade eden Tekin, “Yüksek topuk tek başına hemoroid yapmaz ancak önemli bir tetikleyici olabilir” dedi.

RİSK FAKTÖRLERİYLE BİRLİKTE ETKİ ARTIYOR

Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam ve liften fakir beslenme gibi faktörlerin de süreci hızlandırdığını belirten Dr. Tekin, yüksek topuklu ayakkabıların bu tabloyu ağırlaştırabileceğini söyledi. Bu nedenle tek bir neden yerine birden fazla faktörün birleşiminin hastalığı ortaya çıkardığını vurguladı. Kadınların şıklıktan vazgeçmesi gerekmediğini ancak bilinçli kullanımın önemli olduğunu ifade eden Dr. Tekin, uzun süre topuklu ayakkabı giyenlerin duruşlarına dikkat etmesi, ara ara hareket etmesi ve mümkünse gün içinde farklı ayakkabılar tercih etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca masa başında çalışanların ayak bileği egzersizleri yaparak dolaşımı desteklemesinin faydalı olacağını belirtti. Ayak sağlığının tüm vücut sistemi için kritik olduğunu vurgulayan Dr. Tekin, “Ayaklar yere ne kadar sağlıklı basarsa, vücut da o kadar dengede kalır” şeklinde konuştu.