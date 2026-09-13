Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Mersin Limanı'ndaki bir kargo gemisinde yapılan aramada 350 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin Limanı'na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin elde edilmesi üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde söz konusu kargo gemisinin Mersin Limanı'na ulaştığı tespit edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gemide yapılan aramada zulalanmış halde 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz skuteri malzemeleri ele geçirildi.
Operasyon kapsamında tedbir uygulanan 9 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Gençlerin geleceğini korumak, ailelerin huzurunu sağlamak için uyuşturucuya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, operasyonda emeği geçenler tebrik edildi.

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