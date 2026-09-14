Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da düzenlenen Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya gelerek eğitimden spora, kültürden kamu yönetimine kadar gençlere yönelik desteklerin süreceğini söyledi. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, müzik dinletisi sırasında sanatçı Resul Dindar’a mikrofonla eşlik ederek salondan alkış aldı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları kapsamında Samsun’da gençlerle bir araya geldi.

Gençliği, geçmiş ile gelecek arasında bir “devam ve beka halkası” olarak nitelendiren Erdoğan, gençlerin güçlü bir ideal ve dava anlayışına sahip olması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Cemil Meriç’in sözlerine atıfta bulunarak gençliğin geçmişin düşünce ve birikimini geleceğe taşımasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu - Resim: 0

Eğitim, spor, kamu yönetimi, kültür ve sanat gibi alanlarda gençlere yönelik desteklerin sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, gençlerin geçmişte “sağcı-solcu, ilerici-gerici” gibi ayrımlarla birbirinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Gençlerle düzenli olarak bir araya geldiklerini ve onların talepleri doğrultusunda kendilerini güncellediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce İstanbul ve Kocaeli’de gerçekleştirilen buluşmaların ardından Samsun’da gençlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

MÜZİK ZİYAFETİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerin sorularını yanıtladığı programda müzik dinletisi için ara verildi.

Sahneye çıkan sanatçı Resul Dindar, “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Çay Elinden Öteye” parçalarını seslendirdi.

Dindar’ın performansı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da mikrofonu eline alarak sanatçıya eşlik etti.

Erdoğan’ın sahnedeki performansı, salonda bulunan gençlerden alkış aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Samsun Gençlik Buluşmaları Resul Dindar
VİDEOLAR
SUNGUR, BURÇ üzerinden ilk atışta hedefi böyle vurdu
SUNGUR, BURÇ üzerinden ilk atışta hedefi böyle vurdu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
Bakan Kurum'dan anlamlı paylaşım! "Fethiye'de ağlatan Hatay teşekkürü"
Bakan Kurum'dan anlamlı paylaşım! "Fethiye'de ağlatan Hatay teşekkürü"
Mustafa Karataş acı haberi canlı yayında öğrendi: Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak
Mustafa Karataş acı haberi canlı yayında öğrendi: Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak
Medipol’den enfeksiyon uyarısı: Basite almayın, sepsise dönüşebilir
Medipol’den enfeksiyon uyarısı: Basite almayın, sepsise dönüşebilir
Eyüpsultan’daki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Eyüpsultan’daki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Çankırı'da orman yangını: Müdahale ediliyor
Çankırı'da orman yangını: Müdahale ediliyor
MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında
Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon: 11 ilde 97 şüpheli gözaltında
Özgür Özel gündem olan videoya açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Özgür Özel gündem olan videoya açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü
Okan Karacan bilgisiyar çalarken kameraya yakalandı iddiası işte o görüntü
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kara para aklama, suç örgütü kurma ve rüşvet operasyonu
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
Bakan Kurum: Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz
Bakan Kurum: Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz
Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: İl Başkanı'nı görevden alacağım
Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: İl Başkanı'nı görevden alacağım
Pendik'te Hatalı sollama kaza getirdi iki otomobilin çarpışma anı araç kamerasında
Pendik'te Hatalı sollama kaza getirdi iki otomobilin çarpışma anı araç kamerasında
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti
Özgür Özel, partisinin ismini karıştırdı
Özgür Özel, partisinin ismini karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin başarı çıtası sürekli yükseliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin başarı çıtası sürekli yükseliyor
Adliyeye sakız çiğneyerek gelmişti! Melih Gökçek'ten Sinan Burhan'ın 'sakız' sorusuna yanıt
Adliyeye sakız çiğneyerek gelmişti! Melih Gökçek'ten Sinan Burhan'ın 'sakız' sorusuna yanıt
Berhan Şimşek'i istifa ettiren hayat arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet videosu
Berhan Şimşek'i istifa ettiren hayat arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet videosu
Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor
Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor