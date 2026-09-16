İran'da havada dehşet anları: Motoru arızalanan yolcu uçağının kabin tavanı çöktü

İran'da iç hat seferi gerçekleştiren bir yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra meydana gelen teknik arıza, yolculara kabus dolu dakikalar yaşattı.

Olay, Meşhed kentinden Kirmanşah’a gitmek üzere havalanan Sepehran Airlines filosuna ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uçak havalandıktan kısa süre sonra iniş takımlarındaki lastiklerden biri patladı. Patlamanın etkisiyle motor aksamında arıza meydana gelirken uçak havada şiddetle sarsılmaya başladı.

Tavan kaplamaları çöktü, bagajlar yolcuların üzerine indi

Yaşanan yoğun türbülans ve mekanik sarsıntının tazyikiyle yolcu kabininin tavan kaplamaları yerinden sökülerek aniden çöktü. Baş üstü dolaplarının açılmasıyla birlikte çok sayıda valiz ve çanta koltuklarda oturan yolcuların üzerine savruldu. Kabin içerisinin savaş alanına döndüğü ve oksijen maskelerinin açıldığı o anlarda yolcular büyük korku ve panikle çığlık attı.

Uçuş ekibinin durumu kuleye bildirmesi üzerine pilotlar rotayı vakit kaybetmeden yeniden Meşhed Havalimanı’na çevirdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı piste acil iniş gerçekleştiren uçak, teker koyarak güvenli bir şekilde durmayı başardı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, kabin faciasının yaşandığı uçakta yaralanan kimsenin bulunmadığı ve yolcuların tahliye edildiği açıklandı. Olayla ilgili teknik soruşturma başlatıldı.