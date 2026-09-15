İYİ Parti'den kıyamet koparacak 'satılık bahçeli villa' videosu

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde Öcalan için bir yerleşke inşa edildiği iddiaları siyasette sert bir polemiğe de zemin hazırladı. İYİ Parti, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan "Satılık Bahçeli Villa" videosunu yayınlarken, MHP'den çok sert bir yanıt gecikmedi.

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İmralı Süreci'ne ilişkin tartışmaların odak noktasına teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi içerisinde yeni bir yerleşkeye taşınacağı iddiaları yerleşti. Öcalan için inşa edildiği öne sürülen yapının bir "ev" olduğu iddiaları siyaset gündeminde fırtına koparırken, İYİ Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan dikkat çekici bir hamle geldi. 

"SATILIK BAHÇELİ VİLLA"

İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından "Satılık Bahçeli Villa: Deniz manzaralı, 250 metrekare kapalı alan, 500 metrekare bahçeli..." başlığıyla paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Satılık bahçeli villa. Hayalinizdeki villaya sahip olmak için aranan şartlar: İdam cezasına çarptırılmış olmak, bir terör örgütünün kurucusu olmak, 50.000 vatan evladının katili olmak. Kefiller: Malum."

MHP'DEN 3 FOTOĞRAFLI SERT YANIT

İYİ Parti'nin çıkışına MHP'den tepki gecikmedi. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

İYİ Parti satılık bahçeli villa
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